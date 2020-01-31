МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Совет директоров Polymetal одобрил выплату специальных дивидендов по результатам 2019 года в размере 0,2 доллара на акцию, сообщает компания.

"Совет директоров, в соответствии с дивидендной политикой "Полиметалла", принял решение выплатить специальный дивиденд в размере 0,2 доллара на одну обыкновенную акцию компании, что в совокупности составляет приблизительно 94 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Дивиденды будут выплачены 5 марта в долларах, при этом акционерам предоставляется возможность получения дивидендов в фунтах стерлингов и евро. Также сообщается, что размер итогового дивиденда за 2019 год будет рассмотрен советом директоров и рекомендован акционерам в марте. Общее собрание акционеров состоится в апреле 2020 года.

Кроме того, компания сообщает об изменениях в совете директоров. После завершения процесса передачи полномочий председателя совета директоров Иан Кокрилл заменил Олли Оливейру на посту председателя комитета по назначениям. Кокрилл также вошел в комитет по безопасности и устойчивому развитию. Также сообщается, что Трейси Керр покинула комитет по назначениям и вошла в комитет по вознаграждениям. Виктор Флорес стал членом комитета по аудиту и рискам.