ЛОНДОН, 31 янв — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Великобритания в пятницу покинет Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс, который обернулся расколом в обществе, двумя внеочередными выборами, сменой двух премьеров, финансовыми потерями и появлением запретной для светского разговора темы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Проведение референдума по вопросу о членстве Великобритании в ЕС было одним из обещаний в манифесте Консервативной партии, лидером которой тогда был Дэвид Кэмерон. Сам он, добившись от парламента согласия на проведение плебисцита, занял позицию сторонника сохранения Великобритании в составе Евросоюза. Кэмерон даже добился от Евросоюза уступок для Британии в самых разных сферах, лишь бы только она осталась в составе объединения. Это не помогло: 23 июня 2016 года 51,89% британцев проголосовали за Brexit. Против были чуть меньше — 48,11%, но на референдуме побеждает простое большинство.

С этого момента население страны оказалось расколото пополам: сторонники Brexit праздновали победу, противники выходили на демонстрации с европейскими флагами. Говорить о Brexit в гостях и на светских раутах стало неприлично, и даже в семьях многие стали избегать этой темы, чтобы не рассориться.

Что теперь будет, не знал никто. Правительство оказалось совершенно не готово к случившемуся, потому что не ожидало такого результата референдума.

Кэмерон, обещавший остаться на посту премьера при любом исходе, на следующий день после плебисцита объявил об уходе в отставку. На посту премьера его сменила тогдашний министр внутренних дел Тереза Мэй.

В 2017 году Мэй, понимая, что ее позиции в парламенте недостаточно сильны, решила провести внеочередные выборы, которые с треском проиграла: ее позиции стали еще слабее. Мучительные переговоры с ЕС об условиях выхода Великобритании сменились унизительными попытками премьера добиться от парламента одобрения достигнутого соглашения. В мае 2019 года после четырех поражений в парламенте Мэй объявила, что покинет свой пост. Многие британские компании стали потихоньку переводить бизнес в европейские страны, объемы инвестиций в британскую экономику неумолимо сокращались.

Премьером стал харизматичный и эксцентричный экс-мэр Лондона и бывший глава МИД Борис Джонсон. Он добился от ЕС внесения некоторых изменений в соглашение, после чего настал его черед терпеть в парламенте поражение за поражением. После нескольких поражений он, вопреки своему обещанию "скорей гнить в канаве, чем просить об отсрочке", попросил перенести Brexit до 31 января 2020 года. Это публичное унижение позволило ему в итоге добиться от парламента разрешения на проведение новых внеочередных выборов. И тут премьер, про которого говорили, что он станет самым недолговечным в истории страны, внезапно одержал фантастическую победу: его партия не просто победила, но сделала это с огромным перевесом.

С этого момента судьба Brexit была решена: как по маслу законопроект о Brexit прошел через парламент, был подписан королевой и прошел все этапы принятия в ЕС.

ДЕНЬ BREXIT: СКРОМНЫЙ ПРАЗДНИК ИЛИ ДЕНЬ ТРАУРА

День Brexit — 31 января — будет ознаменован речью премьер-министра и иллюминацией. Великобритания покинет ЕС ровно в 23.00 (02.00 мск 1 февраля).

"31 января за пределами Лондона состоится специальное заседание кабинета министров. Министры встретятся на севере Англии. Они обсудят повестку премьера и то, как правительство планирует обеспечить процветание и возможности по всему великому союзу Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Вечером, как ожидается, премьер выступит перед нацией со специальным обращением", — говорится в сообщении канцелярии премьера.

"Само здание на Даунинг-стрит, 10 также отметит день иллюминацией. В том числе, на черную стену здания будут проецироваться часы, которые будут вести обратный отсчет времени до 11 вечера. Здания на Уайтхолле также будут подсвечены", — сообщил офис премьера.

Британские флаги украсят Парламентскую площадь. Кроме того, в день выхода из ЕС в обращение поступит памятная монета Brexit, на которой будет написано "Мир, процветание и дружба со всеми народами". Премьер одним из первых получит новую монету.

Биг-Бен, вопреки ожиданиям, час Brexit не ознаменует: запуск находящихся в ремонте часов обойдется в слишком большую сумму.

Для противников выхода страны из ЕС пятница станет печальным днем. Гражданская группа "Новые европейцы" проведет вечером бдение при свечах возле здания представительства ЕС в Лондоне. Активисты призывают также жителей Великобритании и европейских стран зажечь вечером свечи в окнах домов. Эта кампания призвана напомнить о том, что права живущих в Соединенном Королевстве европейцев и живущих в ЕС британцев до сих пор окончательно не гарантированы.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Первого февраля жители Великобритании проснутся в другой стране, однако в реальности до конца года ничего не изменится. Переходный период после Brexit продлится до декабря 2020 года, и в течение всего этого периода Великобритания и ЕС будут вести переговоры о будущих торговых отношениях.

Джонсон заявлял, что рассчитывает на достижение амбициозного соглашения о свободной торговле — наподобие того, что у Евросоюза есть с Канадой. Евросоюз, в котором также недавно поменялось руководство, сделал несколько заявлений, в которых выразил свой позитивный настрой на предстоящие переговоры.

Великобритании и ЕС также предстоит договориться о множестве вещей: о продолжении полноценного сотрудничества в сфере безопасности, о медицинской страховке, о роуминге.

С отдельными странами ЕС придется договариваться о визовом режиме. Великобритания намерена с 2021 года ввести основанную на баллах иммиграционную систему по образцу австралийской, однако детали системы пока неясны.

Как ожидается, Джонсон выступит в начале февраля с большой речью, в которой опишет, каких отношений с ЕС он хотел бы добиться в конечном итоге.

Получив свободу, Великобритания сможет параллельно вести торговые переговоры и с третьими странами. Больше всего внимания будет приковано к переговорам с США. Стороны намерены также заключить амбициозное торговое соглашение, но у многих жителей Соединенного Королевства вызывает беспокойство будущее Национальной службы здравоохранения: они опасаются, что американские страховые компании получат к ней доступ и знаменитая NHS, национальное достояние Британии, будет "продана" американцам.

По-прежнему беспокоится бизнес, уставший от неопределенности, волнуются европейские студенты, для которых стоимость обучения в британских вузах может с 2021 года резко возрасти, волнуются ирландцы (проблема таможенного контроля на острове Ирландия была ключевой на переговорах с ЕС и, вероятно, останется таковой на предстоящих торговых переговорах). Насколько оправданы все эти волнения, покажет будущее, которое начнется уже в субботу.