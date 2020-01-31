МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Вопрос переноса Российского инвестиционного форума, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля, из-за рисков распространения коронавируса обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Однако окончательное решение принимает премьер-министр, добавил он.

"Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся, но все-таки традиционно, скажем так, по установившейся практике, это формат председателя правительства, поэтому я вам рекомендую туда обращаться за окончательным решением", — сказал Песков.