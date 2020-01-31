МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 1,4% с уровня декабря в 1,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годом ранее, в январе 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла также 1,4%.

Базовая инфляция в январе по предварительной оценке, составила 1,1% против 1,3% в декабре. Аналитики ждали значения показателя на уровне 1,2%.