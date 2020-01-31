МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" по итогам 2019 года произвел 228,687 тысячи тонн никеля, что на 5% выше показателя предыдущего года, следует из сообщения компании.

Выпуск меди в отчетном периоде вырос также на 5%, до 499,119 тысячи тонн. Производство палладия и платины составило 2,922 миллиона унций (больше на 7%, чем годом ранее) и 702 тысячи унций (плюс 8%) соответственно.

Совокупный объем производства никеля в четвертом квартале 2019 года составил 61,739 тысячи тонн, что на 8% больше уровня третьего квартала. Выпуск меди при этом вырос на 5% — до 127,148 тысячи тонн. Производство палладия составило 669 тысяч унций, платины — 149 тысяч унций (спад в квартальном выражении на 7% и 9% соответственно).

Компания подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2020 год, озвученный на Дне инвестора в ноябре прошлого года, отмечается в сообщении. Тем самым планируется, что выпуск никеля в текущем году составит 225-235 тысяч тонн, меди — 420-440 тысяч тонн (исключая Быстринский ГОК). Выпуск палладия должен составить 2,648-2,777 миллиона унций, платины — 611-675 тысяч унций.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.