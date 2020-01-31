МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Директором операционного департамента Банка России назначен Андрей Попов, говорится в сообщении регулятора.
"Приказом председателя Банка России с 3 февраля 2020 года директором операционного департамента Центрального банка Российской Федерации назначен Попов Андрей Анатольевич", — говорится в сообщении.
С 14 июня 2019 года Попов занимал должность исполняющего обязанности директора этого департамента, а до того был первым заместителем директора.
https://1prime.ru/state_regulation/20200131/830875992.html