КИЕВ, 31 янв — ПРАЙМ. Десятилетние облигации на сумму 1,25 миллиарда евро, которые разместило министерство финансов Украины, приобрели 200 инвестиционных фондов из более 30 стран, сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

На минувшей неделе источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что Украина разместит десятилетние еврооблигации в объеме 1,25 миллиарда евро с доходностью в размере 4,375% годовых. Организаторами выступили BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.

Заявки на евробонды государство собирало в среду. Изначально ориентир доходности бумаг находился на уровне около 5% годовых, но в ходе сбора заявок был снижен до финального диапазона 4,375-4,625% годовых.

В Минфине Украины размещение евробондов назвали успешным. "Облигации приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны мира. В предыдущей транзакции приняли участие 212 фондов из 25 стран мира. Как и во время размещения 7-летних еврооблигаций в евро в июне прошлого года, большинство инвесторов в 10-летние еврооблигации — это фонды, управляющие активами (85%), хедж-фонды составили 7% инвесторов (10% в июне 2019), пенсионные, страховые фонды и банки составили меньшинство инвесторов — 6% и 2% соответственно", — цитирует Буцу агентство Cbonds-Украина.

Он также отметил, что инвесторы из Соединенного Королевства приобрели 42% выпуска, 34% инвесторов было из США, 19% — инвесторы из стран Европейского Союза и Швейцарии. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока составили меньшинство и приобрели 5% выпуска 10-летних ценных бумаг.