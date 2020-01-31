31 января — Dow Jones. Темпы роста экономики еврозоны в 2019 году резко снизились на фоне сокращения производственной активности, причиной которой стали ослабление внешнего спроса и проблемы автомобильной отрасли. Производителям автомобилей пришлось адаптироваться к замедлению активности на рынке и расходам на производство нового поколения электрокаров.

Слабость экономики еврозоны также является следствием долгосрочных проблем, в том числе старения и стагнации населения, отставания в сфере цифровых технологий и внутренней координации 19 стран-членов союза.

Экономисты не ожидают ускорения темпов роста экономики еврозоны в 2020 году, хотя активность в производственном секторе, вероятно, стабилизируется на фоне восстановления баланса мировых торговых потоков, которому будет отчасти способствовать заключение торгового перемирия США и Китая. Экономическая активность в еврозоне может продемонстрировать дальнейшее замедление в случае эскалации напряженности торговых отношений с США, а также неопределенности перспектив крупнейшего экспортного рынка еврозоны, которая может возникнуть после Brexit.

Согласно представленным в пятницу данным агентства статистики ЕС, ВВП еврозоны, наиболее широкий индикатор произведенных в экономике товаров и услуг, в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. Это были самые низкие темпы роста показателя с 2013 года, когда регион выходил из кризиса.

Тем не менее, замедление темпов активности в еврозоне соответствует более широкой картине. Экономики США и Китая также продемонстрировали замедление в 2019 году, но слабость экономики еврозоны намного превосходила замедление экономики США, которая выросла в 2019 году на 2,3%. Прошлый год стал самым неудачным для мировой экономики со времен глобального финансового кризиса, но в Международном валютном фонде ожидают некоторого ускорения активности в 2020 году.

Отчасти это будет следствием мер, предпринятых крупнейшими центральными банками мира. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк снизили свои ключевые процентные ставки в 2019 году. Чтобы данные меры оказали влияние на компании и домохозяйства, могут потребоваться месяцы, тогда как ФРС и ЕЦБ в последний раз осуществили смягчение политики в октябре и сентябре соответственно.

Оба эти банка намерены в дальнейшем занимать выжидательную позицию, полагая, что темпы мировой экономики начнут восстанавливаться, но руководство банков пристально отслеживает текущие угрозы. Одним из новых поводов для опасений стала вспышка коронавируса в Китае, которая может повлечь за собой дальнейшее замедление темпов второй по величине экономики мира и негативно отразиться на мировом спросе.

"С точки зрения экономики, десятилетие завершилось на слабой ноте", — отметил управляющий Банка Англии Марк Карни в четверг.

ВВП еврозоны в 4-м квартале 2019 года вырос на 0,4% в годовом исчислении, что стало самым низким ростом с 1-го квартала 2013 года. Замедление темпов активности отчасти было вызвано неожиданным падением ВВП Франции, который сильно рос в течение предыдущих трех кварталов и увеличился на 1,2% в 2019 году в целом. Экономика Германии в 2019 году продемонстрировала рост на 0,6%, а ВВП Испании повысился на 2%.

В начале 2020 года появляются некоторые признаки оживления активности в еврозоне. Согласно результатам опроса, проведенного Еврокомиссией, компании производственного сектора еврозоны в январе более позитивно оценивают собственные перспективы. Вероятно, это стало следствием заключения торгового перемирия между США и Китаем. Опубликованные в четверг данные указывают на падение безработицы в еврозоне в декабре до самого низкого уровня с мая 2008 года.

Одним из позитивных моментов для экономики еврозоны является тот факт, что по большей части ослабление активности в 2019 году обусловлено сокращением товарно-материальных запасов компаний. Маловероятно, что уменьшение запасов станет проблемой для экономики региона в 2020 году, и наращивание запасов может способствовать ускорению темпов роста активности.

И все же горизонт не безоблачен, причем тучи могут сгуститься. Ассоциация европейских производителей автомобилей ожидает падения продаж пассажирских автомобилей в ЕС в этом году на 2%, причем это будет первое сокращение с 2013 года.

Еще одной проблемой является нежелание некоторых стран еврозоны осуществлять такие меры стимулирования, как снижение налогов и увеличение расходов, которые были бы весьма полезны в условиях отрицательных процентных ставок.

Выступая в субботу в Лондоне, министр финансов США Стивен Мнучин призвал Германию к активным действиям.

"У некоторых стран есть возможность для налогово-бюджетного стимулирования. Денежно-кредитная политика не может быть единственным инструментом стимулирования экономики", — сказал он.

Маловероятно, что власти еврозоны услышат призывы ЕЦБ и МВФ.

— Автор Paul Hannon, Paul.Hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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