МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Потребительские доходы в США в декабре увеличились на 0,2% по сравнению с ноябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

Расходы потребителей увеличились на 0,3% в месячном выражении.

Показатель расходов совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Ожидалось, что доходы потребителей вырастут на 0,3%.

Располагаемые доходы населения в США в декабре выросли на 0,2%, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, поднялись на 0,1% по сравнению с ноябрем.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по социальному страхованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.