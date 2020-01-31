МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в 2019 году в сопоставимых ценах, по предварительным данным, увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим годом, следует из материалов Росстата.

Производство сельхозпродукции в 2018 году уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 0,2%. Объем производства сельхозпродукции в фактических ценах в прошлом году составил 5,908 триллиона рублей.

Минсельхоз РФ ранее сообщал, что рост сельхозпроизводства в России в 2019 году, исходя из предварительных данных, может составить 2% по сравнению с предыдущим годом. Рост АПК с учетом перерабатывающей промышленности в прошлом году ожидался на уровне 2,3-2,5%. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут в среду сообщила, что министерство надеется на сохранение темпов роста российского АПК в 2020 году.