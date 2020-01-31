МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все авианаправления с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг в связи с распространением коронавируса.

"Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением частот "Аэрофлота", который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг ", — сказала Голикова журналистам.

По ее словам, по соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе.

"Все будут прилетать в Шереметьево. Будет отдельно выделен терминал F, где будет организована вся работа, в том числе работа авиационных властей и работа сотрудников Роспотребнадзора по принятию граждан и определению их последующей судьбы — или они будут направлены в медицинские учреждения… или отпущены домой", — добавила вице-премьер.

Однако Россия не планирует останавливать почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем, сообщила Голикова.

"Нет, не планируется", — ответила она на соответствующий вопрос.

В связи с риском распространения коронавируса РФ ограничивает пересечение гражданами КНР границы с Монголией, добавила вице-премьер.

"На основе информации нашей пограничной службы мы ограничиваем пересечение гражданами КНР монгольской границы с РФ", — сообщила вице-премьер.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Кроме того, Россия будет оказывать гуманитарную помощь Китаю в связи с коронавирусом, Минпромторг РФ оценивает первые объемы гумпомощи, МЧС находится в состоянии 6-часовой готовности к вылету, сообщила Голикова.

"Кроме того, на оперативном штабе принято решение и будет доложено председателю правительства, когда он вернется из командировки, о необходимости оказания гуманитарной помощи Китайской Народной Республике. Сейчас первоочередная помощь, которая должна быть оказана, — это защитные маски", — сказала Голикова.

Минпромторг, по ее словам, сейчас оценивает возможные первоочередные объемы.

"МЧС находится в 6-часовой готовности к полету в Китай в зависимости от того, куда скажут китайские власти, в какой город", — добавила вице-премьер.

КАРАНТИН ДЛЯ ГРАЖДАН КИТАЯ И БЕЛОРУССИИ

Голикова также заявила о карантине для граждан Китая и Белоруссии в связи с распространением в мире коронавируса.

«Мы закрыли пешеходные и автомобильные пункты пропуска. Сегодня на основании информации наших коллег пограничной службы и федеральной таможенной службы приняты дополнительные решения о том, что граждане, которые хотят пересечь российскую границу через эти пункты, имеющие вид на жительство, и граждане Китайской народной республики, а также граждане республики Беларусь, если они хотят пересечь в этих пунктах российскую границу, будут пропускаться, но перемещаться под карантин»,- рассказала Голикова о принятых оперативным штабом мерах.