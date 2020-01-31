МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Металлоинвест" и Загорский трубный завод (ЗТЗ) ведут переговоры о стратегическом партнерстве по развитию "Уральской стали" (входит в "Металлоинвест") и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия, говорится в сообщении "Металлоинвеста".

Заключение сделки зависит от успешного завершения переговоров, проведения процедуры проверки финансово-хозяйственной деятельности "Уральской стали", заключения юридически обязывающей документации и получения необходимых одобрений регулирующих органов.

"Уральская сталь" находится в Оренбургской области, наряду с Оскольским металлургическим комбинатом и компанией "УралМетКом" входит в металлургический сегмент "Металлоинвеста". Является предприятием полного цикла, включающим аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства. К основным видам продукции относятся чугун, непрерывнолитая заготовка и листовой прокат. По итогам 2019 года "Металлоинвест" снизил выпуск стали на 3,7%, до 4,867 миллиона тонн. "Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов.

Загорский трубный завод построен в Сергиево-Посадском районе Московской области в 2015 году. Инвестиции в проект составили порядка 10 миллиардов рублей. Проектная мощность завода составляет 500 тысяч тонн труб большого диаметра в год. Предприятие ориентируется на обеспечение нужд нефтегазовой отрасли. В октябре 2019 года ЗТЗ заявил о планах по строительству нового завода по производству бесшовных труб мощностью 450-500 тысяч тонн в год, выход на проектную мощность которого запланирован на 2022 год.