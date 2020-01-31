ЛОНДОН, 31 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Финансовые рынки Британии и Европы уже заложили факт выхода Великобритании из ЕС в свои цены, инвесторы ждут начала торговых переговоров и их итогов — это должно внести определенность по дальнейшим этапам Brexit, считает главный экономист инвестиционной компании Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

"Влияние Brexit еще с прошлого года заложено в ценах на рынке. Теперь все ждут торговых переговоров", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Ожидается, что в текущем году британской экономике будет оказывать поддержку появившаяся определенность по поводу самого факта Brexit после всеобщих выборов в декабре прошлого года. Однако дальнейшие тенденции будут зависеть от результата торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем и от того, насколько быстро Британия сможет заключить двусторонние договоры с другими странами, считает собеседник агентства.

Великобритания в пятницу вечером покинет Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. За этот период Лондону предстоит договориться с ЕС о дальнейших экономических и политических взаимоотношениях.