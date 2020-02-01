МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Выход Великобритании из ЕС, несмотря на общую неопределенность, вряд ли значимо повлияет непосредственно на экономику России, при этом его "побочное действие" еще предстоит оценить, полагают экономисты, опрошенные агентством "Прайм".

Великобритания покинула ЕС в 23.00 (02.00 мск субботы). Теперь до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет.

"Пока Великобритания и ЕС не согласуют параметры Brexit, все остается по-прежнему. До этого момента будет сохраняться общая неопределённость, которая будет негативно влиять на их инвестиционный климат", — считает старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ

В базовом прогнозе АКРА ожидает, что сторонам в итоге удастся прийти к соглашению, в том числе и по торговле. "ЕС для Великобритании является самым крупным торговым партнером, на него приходится около половины внешнего товарооборота страны. В случае же, если у них не получится договориться, это отрицательно скажется на их экономиках", — уверена Баранова.

При этом она считает, что прямое влияние на Россию будет небольшим при любом исходе, поскольку Россия слабо связана с Великобританией и по торговым, и по финансовым потокам. "На нее приходится всего около 2,5% нашего товарного торгового оборота за первые 11 месяцев 2019 года и 4,3% входящих прямых инвестиций на середину 2019 года", — отмечает собеседница агентства.

Не ожидает существенного прямого влияния на Россию и главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой: "В обозримой перспективе заметных прямых негативных эффектов для РФ не ожидаем, учитывая, что обороты внешней торговли последние три года уверенно растут и потенциал их восстановления до уровней 2012-2013 годов сохраняется".

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

По мнению Полевого, косвенные эффекты через негативное влияние на экономику Европы возможны, но оценить их сейчас крайне сложно. "Вряд ли они будут существенными из-за Brexit, ведь бизнес во всем мире за последние годы уже приготовился к самым негативным сценариям", — рассуждает он.

"Что касается более долгосрочных последствий, то выход из ЕС позволит Великобритании проводить более независимую политику, и, надеемся, она будет более прагматичной и нацеленной на восстановление экономических и политических связей", — считает Полевой.

Баранова из АКРА, напротив, полагает, что косвенное влияние на экономику России может быть более сильным, особенно в случае выхода Великобритании из ЕС без договоренности. "Великобритания является крупным торговым партнером для некоторых европейских стран, доля которых и в нашем внешнем товарообороте тоже большая. Например, такие страны как Германия, Нидерланды, Италия. Ухудшение их экономического положения может отрицательно сказаться на российской экономике из-за снижения нашего экспорта в эти страны", — объясняет она.

"Негативное влияние может усилиться в случае, если такой сценарий приведет к росту финансового стресса или решениям о выходе других стран из ЕС. Тем не менее, вероятность существенно ухудшения экономического положения стран Европы из-за Brexit без договоренности невысока, потому что в таком случае Великобритания, вероятно, заключит двусторонние торговые соглашения с некоторыми странами", — заключила Баранова.