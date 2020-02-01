МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Народный банк Китая обещал помочь ряду потерпевшим убытки от коронавируса предприятиям, понизив процентную ставку по кредиту и увеличив финансовую поддержку.

"С момента вспышки вируса оказавшиеся под влиянием достаточно крупные промышленные предприятия и жители всегда оставались важными объектами услуг финансовой системы… С помощью увеличения финансовой поддержки, оптимального снижения процентной ставки по кредиту, увеличения кредитов по доверию и кредитов среднего или длительного срока мы поддержим борьбу соответствующих предприятий с последствиями вспышки вируса", — говорится в заявлении банка.

Кроме того, ЦБ Китая обещал поддерживать стабильность процентной ставки денежного рынка после его открытия 3 февраля и обеспечить его ликвидность.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.