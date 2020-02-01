СТОКГОЛЬМ, 1 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Швеции Анн Линде полагает, что существует большой потенциал для развития торговых отношений между Россией и Швецией, об этом она заявила в интервью РИА Новости накануне визита в Москву.

"У России и Швеции хорошие отношения в сфере бизнеса. Что для нас сейчас важно — кто с российской стороны возглавит межправительственный Российско-шведский Наблюдательный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству. …Я надеюсь, что министр торговли Денис Мантуров займет этот пост. У нас всегда было очень тесное и конструктивное сотрудничество с министерством торговли России, и я надеюсь, что оно продолжится. Существует большой потенциал для расширения торговли между Россией и Швецией", — рассказала министр.

Линде 4 февраля по приглашению российской стороны посетит Москву с рабочим визитом. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Швеции Анн Линде планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, взаимодействие России и Швеции в региональных структурах, на севере Европы и в Арктике, а также в международных делах с учетом предстоящего в 2012 году председательства Швеции в ОБСЕ.

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