МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минтруд опровергает информацию СМИ о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы, сообщила журналистам пресс-служба министерства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что с 1 февраля в России меняются правила увольнения с работы. По их данным, работнику при уходе с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

"Минтруд не подтверждает (опровергает) информацию о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения, о которых пишет ряд СМИ", — говорится в сообщении.

В Минтруде пояснили, что все сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении. Приказ Минтруда о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации в Минюсте России.

Законопроект об электронной трудовой вступил в силу с 1 января 2020 года. Все работодатели до 1 июля должны уведомить работников об изменениях в законодательстве, работники до 31 декабря — подать письменное заявление о выборе электронной или бумажной трудовой. Если работник не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжит вести его трудовую в бумажном виде.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю заявление о выборе трудовой, могут сделать это в любое время, подав работодателю, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление.

Бумажные трудовые книжки не будут оформляться работникам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года.