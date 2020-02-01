МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Великобритания в ночь на субботу покинула политические институты Евросоюза, но теперь Лондону предстоит колоссальная работа по определению экономических отношений с ЕС и третьими странами, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Великобритания в пятницу вечером покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

"Работа правительству Великобритании предстоит колоссальная по объему. Справятся ли они за столь короткое время или не справятся? Время покажет. Во всяком случае, многие эксперты, в том числе британские, выражают достаточно большие сомнения", — заявил специалист.

Как пояснил эксперт, рядовой британец сейчас вряд ли заметит какую-то разницу в положении дел. До конца года действует переходный период, в течение которого товары, услуги и капиталы между Великобританией и Евросоюзом будут перемещаться беспрепятственно, как и раньше.

"По сути Великобритания вышла из политических институтов, но на деле для людей, для экономики сегодня мало что изменилось. Потому что на протяжении одиннадцати месяцев, до 31 декабря этого года, будет действовать так называемый переходный период, в течение которого сохранится общий экономический рынок или общее экономическое пространство, которое раньше было", — заявил Топорнин.

Процесс переговоров о дальнейших условиях экономического сотрудничества Лондона и Брюсселя осложняется тем, что, несмотря на понимание обеих сторон выгоды взаимных контактов, каких-то стержневых показателей, вокруг которых можно было бы готовить новое соглашение, пока нет. По оценке политолога, существует 5-6 моделей взаимоотношений ЕС с третьими странами, которые могут послужить примером для Лондона.

"Чаще всего, когда британцы выходили из ЕС, они показывали на Швейцарию и Норвегию и говорили: вот эти страны не входят в состав Европейского союза, а уровень жизни там даже выше, чем в среднем по ЕС. Но нужно сказать, что скорее всего ни швейцарский, ни норвежский пример британцам не подойдут, потому что и Норвегия, и Швейцария, например, страны Шенгенского пространства, а Великобритания не входила в Шенгенский союз и не собирается туда входить", — пояснил Топорнин.

Кроме того, Швейцария и Норвегия признают правила и нормативы Евросоюза, признают юрисдикцию Европейского суда в Люксембурге. "А Великобритания от этого ушла, она в общем-то предприняла все эти усилия для того, чтобы выйти из юрисдикции ЕС", — отметил он.