МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ опубликовал проект приказа об определении предельных уровней минимальных цен, при достижении которых в 2020-2021 годах проводятся закупочные интервенции зерна, а также об определении предельных уровней максимальных цен для товарных интервенций в течение этого же периода, текст документа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что обе группы цен будут действовать с момента вступления приказа в силу по 30 июня 2021 года. Приказ устанавливает предельные уровни цен на пшеницу 3-5-го классов, рожь, ячмень и кукурузу по всем федеральным округам, для некоторых округов они совпадают. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2018-2019 годов, предлагаемые предельные уровни минимальных цен ниже, чем действующие в настоящее время (установлены в прошлом году приказом Минсельхоза, действуют до конца июня 2020 года).

В частности, закупочную цену на пшеницу 3-го класса для субъектов Центрального и Северо-Западного федерального округов предлагается установить на уровне 6,5 тысячи рублей за тонну с учетом НДС, для регионов Южного округа — 6,7 тысячи рублей, Приволжского — 7,2 тысячи, Сибирского и Дальневосточного — 6,6 тысячи рублей. Закупочные цены на пшеницу 4-го класса могут составить 5,9 тысячи рублей с НДС, 6,6 тысячи, 6,8 тысячи и 6,1 тысячи рублей соответственно, на пшеницу 5-го класса — 5,6 тысячи рублей, 6,2 тысячи, 6,1 тысячи и 5,7 тысячи рублей соответственно.

Предельные уровни минимальных цен на кукурузу для Центрального и Северо-Западного округов предлагается установить на уровне 6,2 тысячи рублей за тонну с НДС, для Южного — 8,4 тысячи, для Приволжского, Уральского и Сибирского округов — 6,7 тысячи рублей.

Закупочные цены на рожь для регионов Центрального, Северо-Западного и Северо-Кавказского округов могут составить 6,7 тысячи рублей за тонну с НДС, для Южного — 4,8 тысячи, Приволжского и Уральского — 5,5 тысячи, Сибирского и Дальневосточного — 4,3 тысячи. Минимальные цены на ячмень для Центрального и Северо-Западного округов предлагается установить на уровне 6,1 тысячи рублей с НДС, Южного — 7,3 тысячи, Приволжского — 6,5 тысячи, Сибирского и Дальневосточного — 6 тысяч рублей.

В начале декабря Минсельхоз РФ публиковал проект приказа об определении предельных уровней максимальных цен для товарных интервенций в 2020 году. Новые цены ниже тех, которые предлагались ранее. В частности, предельный уровень максимальной цены на пшеницу 3-го класса для субъектов Центрального, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов предлагается установить на уровне 8,8 тысячи рублей за тонну с НДС, Приволжского — 9,1 тысячи, Сибирского и Дальневосточного — 8,1 тысячи рублей.

Предельные уровни максимальных цен на пшеницу 4-го класса по регионам Центрального, Северо-Кавказского и Южного округов могут составить 8 тысяч рублей за тонну, Приволжского — 8,6 тысячи, Сибирского и Дальневосточного — 7,5 тысячи рублей. На пшеницу 5-го класса уровни цен для регионов этих округов могут составить 7,2 тысячи рублей за тонну с НДС, 7,3 тысячи и 6,6 тысячи рублей соответственно.