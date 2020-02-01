КИЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Китай вышел на первое место среди стран-торговых партнеров Украины, товарооборот между Украиной и Китаем за 11 месяцев 2019 года вырос на 32,5% и достиг 11,7 миллиарда долларов, сообщается на правительственном портале.

"За 11 месяцев 2019 Китай вышел на первое место среди стран — торговых партнеров Украины. Товарооборот вырос на 32,5% и достиг 11,7 миллиарда долларов США. Ключевыми приоритетами сотрудничества с КНР сейчас является сельское хозяйство, энергетика и энергоэффективные технологии, туризм, культурный и научный обмен, космическая отрасль", — сообщается на портале.

Отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба поручил подготовить атлас перспективных проектов по всем направлениям работы Комиссии для дальнейшего обсуждения с китайской стороной.

"В планах — расширить торговлю и, в частности, снять барьеры торговли. Кроме торгово-экономического направления, ключевыми сферами сотрудничества между Украиной и Китаем является научно-техническая, космическая отрасли, сельское хозяйство, культура, образование и медицина. По каждому из этих направлений работают соответствующие подкомиссии и выполняются совместные проекты", — отмечается в сообщении.

Кроме того, Украина примет участие во второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, которая пройдет с 5 по 7 мая в Пекине, а осенью — в Третьей Китайской международной импортной выставке в Шанхае. Также в планах — проведение двустороннего бизнес-форума, заседаний отраслевых подкомиссий и рабочих групп.