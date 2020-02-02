ПЕКИН, 2 фев – ПРАЙМ. Эпидемия птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй – эпицентром вспышки коронавируса, заявило министерство сельского хозяйства страны.

О случаях заражения человека пока не сообщается.

"Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 произошла на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян провинции Хунань", — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что на ферме было 7850 домашних птиц, из них 4500 заразились и погибли. Ферма специализировалась на выращивании цыплят-бройлеров.

После возникновения эпидемии местные власти предприняли необходимые меры для предотвращения распространения эпидемии, в связи с чем было уничтожено более 17,8 тысяч домашних птиц.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, первые известные случаи заболевания людей гриппом A(H5N1) произошли в Гонконге в 1997 году, тогда от заболевания скончались шесть человек. Вирус вновь появился в 2003 году, когда новые случаи заболевания людей были зарегистрированы в Китае и Гонконге. С 2003 года по 5 мая 2014 года 15 стран сообщили ВОЗ о 665 подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом птичьего гриппа H5N1, 392 случая закончились летальным исходом.