КИЕВ, 2 фев — ПРАЙМ. Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли, заявил украинский посол в Турции Андрей Сибига.

"Сейчас более 95% положений соглашения согласовано, эксперты работают. Каждая из сторон настроена на то, чтобы соглашение было именно в том формате, который определен", — заявил Сибига в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в воскресенье.

Он также заявил, что 20 января в Анкаре состоялся очередной раунд переговоров о ЗСТ, по результатам которого можно говорить о "сдержанном оптимизме". "Продвигаемся вперед с целью финализации этого соглашения — с учетом интересов обеих сторон, находимся в постоянном диалоге", — отметил посол.

По слова дипломата, товарооборот между странами в 2019 году увеличился более чем на 9% и сейчас составляет свыше четырех миллиардов долларов. "Это уже устойчивая тенденция. Но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры отсутствие соглашения о ЗСТ", — подчеркнул Сибига.

В январе 2019 года на тот момент премьер Украины Владимир Гройсман поставил задачу завершить до конца года переговоры с Турцией о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Ранее стороны договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года либо в 2017 году. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.