МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива, при этом самое дорогое топливо продается в Нидерландах, проанализировали ситуацию с ценами на топливо эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

В 2019 году, впервые за три года, наблюдалось снижение среднегодовой цены нефти. Среднегодовая цена Brent снизилась по сравнению с 2018 годом на 9,2%, до 64,3 доллара за баррель. При этом в начале 2020 года цена нефти была выше, чем в начале 2019 года, сообщили эксперты. В связи с тем, что стоимость сырья за год выросла, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также увеличилась. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения, отмечают в РИА Рейтинге.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019 года, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

САМОЕ ДОСТУПНОЕ ТОПЛИВО

Согласно исследованию экспертов, Россия заняла семнадцатое место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. При этом Россия опережает в этом рейтинге многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Как проанализировали эксперты, жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячами литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако, при этом и зарплаты также очень высокие. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 311 литров топлива, что в девять раз меньше лидирующего Люксембурга, и почти в три раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако, низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения, отметили эксперты. Кроме Украины аутсайдерами рейтинга являются Болгария, Латвия, Белоруссия, Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров бензина в месяц.

САМОЕ ДЕШЕВОЕ ТОПЛИВО

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр.

По итогам 2019 года рост цен на топливо в России был рекордно низким благодаря демпферному механизму, который позволяет нефтяным компаниям получать компенсацию из бюджета, в случае если продажи бензина на внешнем рынке выгоднее продаж на внутреннем рынке, сообщили эксперты. По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года цены на 95-ый бензин и дизельное топливо в нашей стране выросли на 1,7%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост цены бензина в России в 2020 году не превысит инфляции, то есть составит не более 3-4%, если не произойдет никаких форс-мажорных изменений на мировом нефтяном рынке. "Демпферный механизм показал свою состоятельность в 2019 году, и нет повода сомневаться в его дееспособности в 2020 году. Таким образом, при сохранении существующих темпов роста заработной платы, доступность бензина в России может увеличиться", — сообщается в исследовании.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое место — Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо. Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.

Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топлива схожа с бензином. Так, самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане — 44,8 рубля за литр. Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива с ценой 48 рублей за литр. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции — 109 рублей за литр. Также более 100 рублей литр дизельного топлива стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.