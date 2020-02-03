ПЕКИН, 3 фев — ПРАЙМ. Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Власти Китая: Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике страны

В последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января – перед китайским новым годом, за время этих каникул число зараженных выросло в 30 раз, а число скончавшихся – в 20.

Основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 09.37 (4.37 мск) упал на 8,07% — до 2736,28 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component рухнул на 8,54% — 9769,91 пункта.

При этом основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,44% — до 26428,05 пункта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.