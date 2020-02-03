МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Литвы до "A" с "A-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Экономика страны хорошо выдержала замедление роста своих основных торговых партнеров, и Fitch пересмотрело прогноз роста ВВП Литвы на 2019 год в сторону повышения до 3,9%, что немного больше, чем в 2018 году (3,6%). При этом Fitch прогнозирует замедление роста экономики страны до 2,6% в 2020 году и 2,4% в 2021 году с учетом среднего прогноза на этот период для стран с рейтингом "А", — говорится в сообщении.

По оценкам агентства, госдолг страны по итогам 2019 года снизился до 33,8% ВВП по сравнению со средним прогнозным значением для стран с рейтингом "А" на уровне 50% ВВП.

Fitch может повысить рейтинг Литвы или улучшить прогноз по нему, если, в частности, будет больше уверенности в достижении страной более высоких показателей экономического роста. Также положительным фактором для рейтинга страны станет более быстрое снижение соотношения государственного долга к ВВП, чем в настоящее время ожидает агентство.

Среди рисков для рейтинга страны агентство называет ослабление перспектив роста экономики, например, из-за задержек с проведением необходимых реформ для решения демографических проблем Литвы. Кроме того, негативным фактором для рейтинга страны станет ухудшение динамики государственного долга.