МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе увеличился до 47,9 пункта с 47,5 пункта в декабре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Отмечается, что темпы сокращения замедлились до минимальных с августа. Частично причиной более медленного ухудшения деловой ситуации стало замедление сокращения объемов производства, которое было минимальным за пять месяцев, указывается в сообщении.

Тем не менее, компании по-прежнему подчеркивали, что снижение производства было связано со слабым спросом и покупательской способностью. По данным Markit, новые заказы в январе продолжали падать существенными темпами, сокращение объемов новых заказов "обычно объяснялось снижением внутреннего и внешнего спроса клиентов".

При этом деловая уверенность компаний повысилась на старте года, когда производители продемонстрировали более высокий уровень позитивных настроений в отношении перспектив производства в ближайшие 12 месяцев. Степень оптимизма достигла пятимесячного максимума, поскольку компании планируют запуск новых видов продукции и надеются на увеличение спроса.

"Производители начали 2020 год с низкой отметки, так как объемы производство и новых заказов продолжали падать. Тем не менее, темпы сокращения замедлились второй месяц подряд, поскольку компании сообщали о медленном и хрупком движении к потенциальному восстановлению деловой конъюнктуры", — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Она также отметила, что спрос оставался слабым и компании делали все возможное для усиления роста продаж, занятость также продолжала сокращаться. "Однако производители прогнозируют улучшение в предстоящем году, в то время как деловые ожидания повысились в январе. Наш текущий прогноз относительно роста промышленного производства в первые три месяца 2020 года составляет чуть менее 2% по сравнению с тем же периодом год назад, при этом расширение будет постепенно ускоряться в течение года", — добавила Джонс.