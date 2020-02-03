МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в 2019 году увеличила выручку своего сахарного дивизиона на 29% по сравнению с показателем за предыдущий год — до 31,059 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В свою очередь продажи мясного дивизиона в январе-декабре выросли на 15,47% и составили 25,808 миллиарда рублей. Выручка масложирового бизнеса увеличилась в 2,4 раза — до 62,375 миллиарда рублей, сельскохозяйственного — на 24,9%, до 26,022 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.