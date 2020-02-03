МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вспышка коронавируса окажет лишь временное воздействие на экономику Китая, прогноз роста ВВП страны по итогам 2020 года по-прежнему составляет 5,8%, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Власти Китая: Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике страны

"Согласно нашему базовому сценарию, мы ожидаем, что вспышка коронавируса окажет временное влияние на экономику Китая, темпы роста годового ВВП в Китае останутся на уровне нашего прогноза в 5,8% в 2020 году", — пишет агентство.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361. Еще почти 150 человек заболели за пределами страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.