МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 47,9 пункта против 46,3 пункта в декабре, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель остался на уровне предварительной оценки в 47,8 пункта.