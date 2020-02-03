ПЕКИН, 3 фев — ПРАЙМ. Экономика Гонконга по итогам 2019 года впервые за 10 лет продемонстрировала спад, и снижение на фоне протестов, а также торговой войны Китая и США, составило 1,2%, говорится в заявлении на сайте местного правительства со ссылкой на предварительные данные.

"Представитель правительства заявил, что согласно предварительным оценкам ВВП Гонконга в четвертом квартале 2019 года сократился на 2,9% в реальном исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, таким образом, второй квартал подряд экономика в годовом выражении показывает спад", — говорится в сообщении. "В целом за 2019 год реальный ВВП сократился на 1,2%, это первое годовое снижение ВВП с 2009 года", — указывается там же.

Отмечается, что инциденты с применением насилия, которые продолжались в течение всего прошлого квартала, негативно отразились на экономических настроениях, а также нанесли большой урон сфере туризма, а общий объем экспорта товаров в условиях неблагоприятной внешней обстановки также продолжил сокращаться.

Уточняется, что пересмотренные данные ВВП и более подробная статистическая информация за четвертый квартал и весь 2019 год, а также прогноз роста экономики на 2020 год, будут опубликованы 26 февраля, когда объявят бюджет на 2020–2021 годы.

Перспективы развития экономики Гонконга в 2020 году, указали в правительстве, зависят от многочисленных обстоятельств и подвержены влиянию многочисленных внешних и внутренних факторов. В первую очередь это неопределенность, связанная с темпами восстановления мировой экономики, судьба торговых отношений США и материкового Китая, социальные волнения.

Помимо этого, развитие экономики Гонконга во многом будет зависеть от ситуации с распространением нового коронавируса в Китае, в самом Гонконге и в Азии, так как она может повлиять на экономические настроения, на туризм и потребление, считают власти.