3 фев — Dow Jones. Похоже, что после продолжительного спада производственная активность в мире стабилизируется, но она может опять снизиться в результате изоляции Китая с целью сдерживания коронавируса.

Январские опросы представителей производственного сектора в Азии и в Европе показали замедление сокращения производства, а также сокращение запасов и стабилизацию новых заказов, что указало на восстановление активности в ближайшие месяцы. Ожидается, что данные по производственной активности в США, которые выйдут позднее в понедельник, подтвердят эту тенденцию.

Вместе с тем эти опросы по большей части проводились до того, как связанная с распространением вируса неопределенность нарушила мировую торговлю и цепи поставок. Китай обладает самым крупным производственным сектором в мире, и промышленным предприятиям во всем мире нужны производимые в Китае товары, чтобы выпускать свои собственные, в том числе и те, которые используются в производстве в Китае.

"Перерыв в работе цепей поставок может спровоцировать эффект снежного кома, если запасы необходимых электронных компонентов из Китая истощатся", — сказал экономист ING Bank Тимми Спакман.

До того как вирус начал распространяться, экономисты ожидали, что производство в мире стабилизируется, а в первые месяцы 2020 года его рост ускорится, отчасти благодаря заключению перемирия в торговой войне между США и Китаем. Эти ожидания поддерживали надежды на ускорение роста мировой экономики в этом году после замедления до минимума со времен финансового кризиса в 2019 году.

Опросы менеджеров по снабжению европейских производственных компаний продолжают указывать на слабость производства. Вместе с тем в январе они показали более умеренное сокращение новых заказов, а также сокращение запасов готовой продукции у компаний. По данным компании IHS Markit, которая проводит такие опросы, сочетание таких факторов указывает на рост сектора в ближайшие месяцы.

"Производство в еврозоне начало 2020 год с первыми признаками восстановления, — сказал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон. – Соотношение между новыми заказами и запасами — ключевой опережающий индикатор промышленного производства — выросло до максимума почти за полтора года".

Наблюдаются признаки приближающегося восстановления во многих странах Азии, особенно на Тайване и в Индии. На Тайване производственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) достиг 17-месячного максимума, причем индикатор экспортных заказов вырос впервые с августа 2018 года. В Индии PMI поднялся до максимума почти за восемь лет и тоже при поддержке роста экспортных заказов.

Несмотря на некоторые позитивные перемены, производство оставалось под давлением, когда началось распространение коронавируса. В январе PMI Германии и Японии – третьей и четвертой по величине экономиках мира – продолжали сигнализировать о спаде.

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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