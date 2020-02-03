3 фев — Dow Jones. Динамика инфляции и ее последствия для денежно-кредитной политики могут превратиться в головоломку для руководства Федеральной резервной системы США.

Центральный банк может оказаться в ситуации, когда столь важная для него годовая инфляция цен расходов на личное потребление (PCE) подскочит до целевого уровня 2%, причем достаточно быстро, что отчасти будет обусловлено необычно низкими значениями за предыдущий год.

При этом инфляционные ожидания тоже подают некоторые признаки оживления, а базовая инфляция стабилизировалась вблизи целевого уровня ФРС 2%.

Между тем все больше инвесторов ожидают, что центральный банк в этом году понизит процентные ставки, а неясные последствия вспышки коронавируса для экономики и международной торговли усугубляют обеспокоенность относительно экономических перспектив.

Согласно опубликованным в пятницу официальным данным, в декабре индекс PCE вырос на 1,6% по сравнению с декабрем предыдущего года после роста на 1,4% в ноябре. Базовый PCE, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,6% после роста на 1,5% в ноябре.

Федеральный резервный банк Далласа в пятницу опубликовал свой усеченный средний PCE, показавший, что базовая инфляция в декабре составила 2%, повторив результат предыдущих месяцев. Между тем, согласно январскому опросу Мичиганского университета, потребители ожидают, что уровень инфляции через год и через пять лет будет составлять 2,5%, тогда как в декабре прогнозировали инфляцию на уровне 2,3% и 2,2%, соответственно.

Некоторые экономисты отмечают, что арифметические расчеты могут поднять инфляцию до 2% достаточно быстро. Это стремительное достижение целевого уровня инфляции при прочих равных условиях может возродить дискуссии о целесообразности частичного отката стимулирующих мер, принятых в прошлом году.

Эти дискуссии вступят в противоречие с ожиданиями финансовых рынков, где на 2020 год прогнозируют понижение процентных ставок. Кроме того, сужение разрыва между доходностью краткосрочных и долгосрочных казначейских облигаций (доходность 3-месячных бумаг на прошлой неделе превысила доходность 10-летних) посылает тревожные сигналы о состоянии экономики. Фондовые рынки тоже испытывают давление на фоне опасений относительно влияния коронавируса на китайскую экономику и связанные с ней глобальные цепочки поставок.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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