МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Доля "Эн+ Груп" (En+ Group) в ОК "Русал" выросла до 56,88% после завершения обмена ценными бумагами с Glencore, следует из сообщения группы.

"Компания объявляет о завершении второго этапа соглашения об обмене ценными бумагами с некоторыми дочерними компаниями Glencore plc. В результате доля компании в объединенной компании Rusal Plc увеличилась до 56,88%", — говорится в релизе.

En+ Group завершила первый этап обмена ценными бумагами со структурами швейцарского трейдера Glencore 1 февраля 2019 года. В результате En+ приобрела у "дочки" Glencore примерно 2% акций "Русала". Доля En+ в алюминиевой компании тем самым составила около 50,12%. Передача дополнительных 6,75% акций "Русала" должна была быть произведена автоматически не позднее февраля 2020 года. Теперь это произошло.