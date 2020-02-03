МОСКВА, 3 февр — Dow Jones. В понедельник Alphabet, материнская компания Google, завершит очередной сезон квартальных отчетов технологических гигантов, в рамках которого блестящие результаты уже показали Apple, Microsoft и Amazon и чуть менее убедительные – Facebook.

Акции Alphabet хорошо начали этот год, прибавив 7% в январе. За 2019 год эти бумаги подорожали на 29%, и это хорошая абсолютная доходность. Однако все же они отстали от индекса Nasdaq Composite, который прибавил 35%. С тех пор, как в начале декабря компания объявила о назначении Сундара Пичая гендиректором (а сооснователи Ларри Пейдж и Сергей Брин отошли от повседневного управления), акции подорожали на 10%.

Таким образом, это будет первый квартальный отчет с тех пор, как Пичай, который ранее был гендиректором основного бизнеса компании, т. е. Google, занял высший руководящий пост. Инвесторы будут ждать любых намеков на грядущие перемены. Кроме того, им хотелось бы, чтобы компания раскрыла больше деталей о направлениях бизнеса, о выплате дивидендов, а также нашла бы способ сократить убытки в своих непрофильных бизнесах.

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют выручку за 4-й квартал в размере 46,92 млрд долларов и прибыль в 12,60 доллара на акцию. Мартовский консенсус-прогноз аналитиков предусматривает выручку в 43,2 млрд долларов и прибыль в 12,29 доллара на акцию. В 3-м квартале Alphabet увеличила выручку на 20% (или на 22% исключая валютные колебания) до 40,5 млрд долларов и получила прибыль в размере 10,12 доллара на акцию.

Важное значение для Alphabet в этом году будет иметь растущее внимание к бизнесу компании со стороны федеральных и региональных законодателей и регуляторов. Отчитываясь за 4-й квартал, Facebook предупредила, что рост ее выручки в 1-м квартале замедлится – отчасти из-за влияния новых законодательных мер, включая Общеевропейский регламент о персональных данных (GDPR) в Европе и Закон штата Калифорния о защите конфиденциальности потребителей (CCPA), на рекламный бизнес. Alphabet наверняка будут спрашивать о влиянии этих мер на YouTube, Google и другие ее рекламные бизнесы.

Также в центре внимания окажется Google Cloud. И Azure от Microsoft, и AWS от Amazon показали сильные результаты за 4-й квартал. И хотя Alphabet не раскрывает результаты своего облачного подразделения отдельно, инвесторы будут ждать любых сигналов о состоянии этого бизнеса, который считается сильным, но все же только третьим по величине игроком на облачном рынке.

В недавней аналитической заметке аналитик Morgan Stanley Брайан Новак назвал три способа, которыми компания может повысить удовлетворенность акционеров и тем самым увеличить свою оценку.

Во-первых, это улучшение раскрытия информации. "Хотя в итоге все сводится к раскрытию данных по сегментам, мы считаем такую вероятность низкой", — отметил он. Однако "любая состоятельная информация темпах роста наиболее значимых стратегических активов (Alphabet), включая поисковый бизнес, YouTube, рекламную сеть и Google Cloud, поможет инвесторам лучше моделировать результаты компании и повысит ее оценку", считает Новак.

Во-вторых, он хотел бы, чтобы компания обосновала свой отказ от прогнозирования и все же дала оценку будущим операционным расходам. "Если будущие расходы не превышают существенным образом текущие ожидания, оценка (Alphabet) может быть пересмотрена в сторону повышения, – полагает он. – Прогнозируемость размеров, частоты и окупаемости инвестпроектов… также поможет инвесторам лучше оценивать скорректированную долгосрочную прибыль компании".

В-третьих, по его мнению, компании стоит использовать свой сильный баланс в интересах акционеров. "Выкуп акций, дивиденды и связанная с ними информация… могли бы повысить привлекательность владения акциями (Alphabet) и затруднить их короткие продажи", — полагает он.

Аналитик Mizuho Securities Джеймс Ли недавно указал в заметке, что поисковый интернет-трафик компании в 4-м квартале, похоже, опережает ожидания Уолл-стрит. Он рекомендует "покупать" акции компании.

"Мы не меняем наших долгосрочных тезисов и продолжаем считать, что Google является позитивным структурным примером проникновения телерекламы, улучшения монетизации в картографическом приложении, недавно запущенной рекламы в Discover и возможностей в облачном сегменте", — отметил Ли.

Между тем Брайан Уайт из Monness Crespi Hardt, который также рекомендует "покупать" акции Alphabet, похоже, ищет причины для разделения компании. "Мы ожидаем, что заявления антимонопольных органов станут оглушительно громкими в преддверии президентских выборов в США, предстоящих в этом году, однако не боимся потенциального разделения Alphabet, поскольку думаем, что инвесторы, вероятно, будут оценивать все отдельные бизнесы Alphabet в сумме выше", — указал он в заметке.

На фоне волны продаж на рынке в пятницу акции Alphabet подешевели на 1,5% до 1434,23 доллара, в результате чего рыночная стоимость компании вновь опустилась чуть ниже отметки в 1 трлн долларов, которую недавно превысила.

— Автор Eric J. Savitz, eric.savitz@barrons.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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