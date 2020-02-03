МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. ОК "Русал" объявляет о решении приостановить работу активов в южноамериканской Гайане в связи с продолжающимися беспорядками в стране, говорится в сообщении компании.

"В результате не контролируемых органами власти и правопорядка Гайаны длительных противоправных действий, включающих поджог опор линий электропередач и другого имущества компании, а также перекрытие реки, принято решение о приостановке и консервации предприятия Bauxite Company of Guyana (BCGI). Соответствующие уведомления направлены 326 местным сотрудникам", — говорится в релизе.

В целях безопасности были эвакуированы сотрудники-экспаты. Алюминиевая компания указывает, что не видит возможности для продолжения бизнеса в Гайане из-за беспорядков, отражающихся на работе BCGI, и ввиду отсутствия поддержки со стороны органов власти.

Отмечается также, что приостановка работы BCGI не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий.

"Русал" работает в Гайане (Джорджтаун) с 2004 года и владеет 90% акций "Компании бокситов Гайаны", остальная часть принадлежат правительству страны. Объем добычи бокситов BCGI составляет около 1,4 миллиона тонн в год. "Русал" имеет лицензии на разработку бокситовых месторождений групп Линден (Linden), Кваквани (Kwakwani) и Айтуни (Ituni).

В середине февраля прошлого года "Русал" уже приостанавливал добычу в Гайане. Тогда причиной послужили массовые нарушения трудовой дисциплины рабочими, которые требовали дополнительного повышения заработной платы.