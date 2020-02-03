АФИНЫ, 3 фев — ПРАЙМ. Европа оказалась перед рядом крупных проблем, ответом на них должна стать более конкурентоспособная и эффективная Европа, которую нельзя построить без выполнения семи условий, заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас.

Он выступал на мероприятии, организованном греческим Фондом экономических и промышленных исследований (IOBE) и представительством Фонда Конрада Аденауэра в Греции и на Кипре. В обсуждении ситуации в экономике Европы и Греции участвовали вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос и председатель Банка Греции Яннис Стурнарас.

"Относительно недавно Европа столкнулась с многоплановым экономическим, социальным, институциональным и политическим кризисом. Кризисом, который более или менее ударил по всем государствам-членам. С задержками, компромиссами и — в некоторых случаях — высокими социальными издержками европейским лидерам удалось вывести европейское здание из кризиса. Европейская экономика с 2014 года демонстрирует только положительные темпы роста. Но все еще существуют открытые и серьезные вызовы, которые влияют на это", — заявил Стайкурас.

Среди вызовов министр назвал рост геополитической напряженности, последствия Brexit, завершение архитектуры Европейского союза, риск затяжного анемичного роста и низкой инфляции, роль, направление и сочетание фискальной и денежно-кредитной политики, адаптация к новой цифровой эпохе, демографические изменения и изменение климата.

"Коллективным ответом на эти вызовы должна стать более устойчивая, конкурентоспособная и эффективная Европа с большей солидарностью, лучшей финансовой координацией, общим направлением инвестиций, адекватными инструментами и ресурсами для устранения дисбалансов и конкретными правилами долгосрочного экономического управления", — сказал Стайкурас.

Он считает, что есть семь основных условий для этого. Первое — усиление роли фискальной политики на европейском пути развития, предусматривающей бюджетную дисциплину, высокие и устойчивые темпы роста. Второе — завершение экономического и валютного союза, который является лучшим инструментом для укрепления финансовой стабильности в Европе и для усиления международной роли евро, считает глава греческого Минфина.

Третьим условием он назвал завершение банковского союза, которому не хватает "чрезвычайно важного столпа" — Европейского агентства по гарантированию вкладов. Четвёртое условие, по словам Стайкураса, это продвижение интегрированного союза рынков капитала с целью повышения ликвидности и внедрения безопасного европейского портфеля.

"Завершение создания рынка капиталов значительно увеличит доступные источники финансирования для европейских предприятий, уменьшит их почти полную зависимость от банковской системы и повысит их международную конкурентоспособность", — сказал министр.

Пятым условием является борьба с легализацией доходов, полученных от незаконной деятельности, сказал Стайкурас. По его мнению, шагом в правильном направлении является недавнее предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского надзорного органа.

Шестое условие – это адаптация европейской экономической модели к требованиям цифрового века, разработка новых технологий и решений, которые могут вывести Европу на передний план будущего экономического роста и сделать ее лидером в мире, который все больше становится цифровым, сказал глава Минфина.

Седьмое — переход к экологически чистой и климатически нейтральной экономике, заявил Стайкурас. "Греция поддерживает дух Зеленого соглашения, которое является новой стратегией развития Европы", — заявил министр.