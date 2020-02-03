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МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают падать в понедельник, снижение котировок достигало 3-4%, а стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с 9 января 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.48 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 2,95%, до 54,95 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 2,02%, до 50,52 доллара за баррель. Котировки обновили годовой минимум, а ранее снижение цен достигало 3-4%.

На нефтяном рынке продолжается распродажа из-за опасений за баланс спроса и предложения нефти из-за ситуации с коронавирусом. Ранее в понедельник СМИ сообщили о падении спроса на нефть в Китае, который является крупнейшим импортером и одним из ведущих потребителей нефти в мире, на 20% от обычного общего уровня потребления в этот календарный период из-за вспышки смертельного вируса.

"Определенно, туристические ограничения и длительная приостановка значительной части промышленного сектора Китая оказывают давление на нефтяной спрос, и это отражается в ослаблении, которое мы видим в стоимости нефти Brent", — отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение цитирует агентство Рейтер.

Ранее о своих ожиданиях более дешевой нефти Brent сообщили аналитики банка Citigroup Inc. и рейтингового агентства Fitch. Так, Citigroup снизил прогноз по стоимости нефти марки Brent в первом квартале 2020 года до 54 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 69 долларов. Позднее эксперт Fitch сообщил, что не исключает падения стоимости Brent ниже 50 долларов за баррель из-за влияния ситуации с коронавирусом на рынок.