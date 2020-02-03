МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Усиление вспышки коронавируса замедлит темпы роста ВВП Китая в 2020 году до 5,4%, считают эксперты исследовательской компании Oxford Economics.

По данным государственного статистического управления КНР, ВВП Китая в 2019 году вырос на 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу.

"Поскольку глобальная вспышка коронавируса в Ухане и ответные меры правительств и компаний усиливаются во всем мире, мы пересмотрели наш прогноз по темпам роста ВВП Китая. Теперь мы прогнозируем, что рост экономики Китая в первом квартале будет замедлен более чем на 2 процентных пункта. Несмотря на восстановление во втором квартале, мы ожидаем, что в 2020 году рост ВВП Китая составит 5,4% по сравнению с нашим предыдущим прогнозом на этот год в 6%", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что вспышка коронавируса произошла в период празднования китайского Нового года, во время увеличения транспортных и экономических потоков и сокращения рабочих недель.

"Мы ожидаем, что экономическое влияние будет в основном ощущаться в первом квартале, а затем ослабится в последующих кварталах. Но нельзя исключать более серьезное и продолжительное влияние. Хотя уровень смертности от вируса nCoV ниже — в 2%, чем 10% от SARS (атипичная пневмония — ред.), коронавирус является более заразным. Всего лишь за месяц или около того было выявлено более 17 200 подтвержденных случаев (заражения — ред.) в Китае и около 17 400 во всем мире по сравнению с 5 327 подтвержденными случаями в Китае и 8 437 в мире по поводу атипичной пневмонии в 2003 году, которая продолжалась в течение семи месяцев", — указывают эксперты.

"Мы ожидаем, что наиболее значительное снижение темпов роста туризма из Китая в США в результате вспышки коронавируса произойдет в 2020 году, восстановление начнется во второй половине этого года. Хотя в 2021 году рост, скорее всего, ускорится, полное восстановление займет четыре года, как и в случае с атипичной пневмонией", — отметили эксперты.