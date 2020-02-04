МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) продлить срок разработки подзаконных актов об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения (ПО), соответствующее письмо было направлено в ведомство (копия письма имеется в распоряжении РИА Новости).

Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе ФАС разработала концепцию проекта постановления по предустановке отечественного программного обеспечения на определенные виды техники.

Согласно ей с 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 — для планшетов, с 1 июля 2022 — для компьютеров, а с 1 июля 2023 года – для телевизоров с функцией "смарт-ТВ".

Ассоциация считает текущие сроки невозможными. "Для исполнения устанавливаемых требований изготовителю необходимо провести огромную работу по изменению процесса изготовления ТСТ (технически сложных товаров — ред.), которая займет не менее 6 месяцев с даты вступления НПА (нормативно-правовых актов) в силу. Изменение производства новых моделей потребует от изготовителя меньших затрат. Также полагаем невозможным обеспечить устанавливаемые требования в срок до 1 июля 2020 года", — следует из письма.

Кроме того, ассоциация полагает, что исполнение норм, а также осуществление надзора за их исполнением невозможно без единого реестра российского ПО.

"Мы считаем, что в целом данное регулирование окажет негативный эффект как для рынка, так и для потребителей. Но теперь это закон, и важно принять подзаконный акт (постановление правительства), который позволит минимизировать возможный негативный эффект", — отметил директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.