МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Физические лица при пересечении границ Евразийского экономического союза (ЕАЭС) теперь обязаны будут не только декларировать перевозимые наличные деньги на сумму свыше эквивалента 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Такое решение коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла в августе, теперь оно вступило в силу.

Вообще без декларации разрешается перевозить через границу не более 10 тысяч долларов, причем в эту сумму входят не только непосредственно наличные, но и "денежные инструменты". К ним относятся дорожные чеки, векселя, чеки, а также неименные ценные бумаги, дающие право на получение денежных средств.

"С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет представить документы, подтверждающие происхождение таких средств", — рассказали в российской Федеральной таможенной службе.

То есть необходимо будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, например наследования или дарения, пояснили в ведомстве.

Данная мера следует рекомендации ФАТФ, направленной на выявление и остановку трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.