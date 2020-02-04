МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России изучить предложение депутата Бориса Чернышова провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет, следует из поручения главам ведомств Антону Силуанову и Максиму Решетникову.

Ранее Чернышов (ЛДПР) предложил провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет, чтобы помочь погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину. Соответствующее письмо депутат направил Голиковой в январе.

"Прошу с участием Банка России рассмотреть обращение депутата Государственной Думы Б.А. Чернышова и о результатах проинформировать автора обращения и аппарат правительства Российской Федерации", — говорится в документе (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывал предложение списать россиянам кредитные долги. На заседании Госдумы, когда рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра, председатель правительства заявил, что выступает против списания кредитных долгов россиян, так как это приведет к банкротствам банков. Жириновский в свою очередь посоветовал Мишустину не отвергать идеи оппозиции, а выражать готовность их изучить.