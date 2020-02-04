МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Наибольшим спросом у россиян в "киберпонедельник" пользовались автомобильные прицепы и товары для животных, следует из статистики онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет".

Одна из крупнейших ежегодных онлайн-распродаж "киберпонедельник" стартовала в России на прошлой неделе. Акция Cyber Monday пришла к нам, как и "черная пятница", из США. "Киберпонедельник" прошел в России уже в седьмой раз, но в отличие от американского он выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая, таким образом, сезон зимних распродаж.

Аналитики отметили, что во время распродажи на сервисе спрос на автомобильные прицепы и тягачи вырос почти на 80%. Также повышенный спрос был отмечен в категории товаров для животных. "На шлейки и ошейники для кошек спрос вырос на 75%, на когтеточки и комплексы для кошек — на 40%, на переноски для животных — на 31%, а на аксессуары для грызунов — на 16%", — следует из статистики.

Помимо этого рост показала категория товаров для дачного отдыха и пикника — за время "киберпонедельника" спрос вырос более чем в два раза. Помимо товаров для животных и дачи россияне интересовались и товарами для строительства. Самыми популярными стали предложения дверей и окон (спрос вырос на 22%), электрики и сантехники (и то, и то — почти на 10%).

Аналитики также зафиксировали рост спроса на товары для школы и обучения более чем на 20%. В категории электроники наибольший интерес россияне проявили к гаджетам для GPS-навигации (17%) и оптическим приборам (7%).

Отмечается, что в целом за время распродажи максимальные скидки — до 70% — были в категориях ювелирных украшений и наручных часов, а также в категории товаров для красоты. Кроме того, с выгодой до 60% можно было найти предложения на товары для дома, детские и спортивные товары.