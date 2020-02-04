МИНСК, 4 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным 7 февраля, сообщает агентство Белта.

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать", — сказал журналистам белорусский президент журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда".

Между тем, на прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что контактов президентов России и Белоруссии в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться.

Позже во вторник Песков подтвердил встречу президентов. "Собственно этому предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне, они продолжаются. Действительно, такая встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу", — сказал Песков журналистам. Он также отметил, что встреча пройдет в России.

По сообщению Белта, Лукашенко во вторник также заявил, что "период холода" в белорусско-американских отношениях закончился.

"Период холода в белорусско-американских отношениях закончился", — сказал Лукашенко.

САХАРНОЕ ДЕЛО

Он также подтвердил задержания в Белоруссии директоров сахарных заводов, обвинив их в продаже по бросовым ценам сахара через торговый дом в Москве.

Ранее СМИ сообщили о том, что оперативники Комитета государственной безопасности задержали директоров всех сахарных заводов Белоруссии. Правоохранительные органы это не комментировали.

"Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что в ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле.

"Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли, и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?" – возмутился Лукашенко.

По его словам, в рамках дела "там попались и с погонами люди". "Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", — рассказал Лукашенко.

Белорусский портал tut.by сообщил 25 января, что шесть пассажиров сняли с борта "Белавиа", который следовал по маршруту Минск-Мюнхен, но по неизвестным причинам развернулся под Вроцлавом (Польша) и совершил посадку в Гродно. По данным местных СМИ, с этого самолета сняли директора одного из сахарных заводов Белоруссии, который с семьей летел в отпуск за границу. Позже сообщалось, что на рабочих местах отсутствуют директора всех четырех сахарных заводов Белоруссии, а также руководитель Белорусской сахарной компании в Москве. По данным СМИ, общее количество задержанных по "сахарному делу" может превышать 10 человек.

Согласно данным сайте белорусского госконцерна "Белгоспищепром", в стране работают четыре завода по переработке свекловичного сырья: ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", ОАО "Городейский сахарный комбинат", ОАО "Скидельский сахарный комбинат", ОАО "Жабинковский сахарный завод", общей мощностью 35,8 тысячи тонн переработки сахарной свеклы в сутки.