МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Китайский банк развития намерен выпустить облигации на сумму до 14,25 миллиарда юаней (2,04 миллиарда долларов) для борьбы с коронавирусом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Банк развития Китая планирует в четверг выпустить специальные однолетние облигации объемом до 14,25 миллиарда юаней, чтобы привлечь средства для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса", — сказали источники агентству.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Китайский банк развития основан в 1994 году и находится под прямой юрисдикцией Госсовета КНР, отвечает за привлечение финансирования для крупных инфраструктурных проектов. Банк является крупнейшим в Китае в сфере долгосрочного кредитования и выпуска облигаций.