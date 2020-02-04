МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Действия монетарных властей Китая, в том числе вливание ликвидности на рынок РЕПО, окажут временный эффект и не помогут китайской и мировой экономикам избежать ущерба, нанесенного эпидемией коронавируса, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Народный банк Китая в понедельник, 3 февраля, снизил ставки по операциям обратного РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) на 10 базисных пунктов, чтобы помочь предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за негативного влияния коронавируса.

Регулятор также осуществил вливание 1,2 триллиона юаней (около 174 млрд долларов) на свои финансовые рынки за счет операций обратного РЕПО.

Сегодня, 4 февраля, агентство Рейтер сообщило, что ЦБ Китая собирается выпустить специальные однолетние облигации объемом до 14,25 миллиарда юаней (2 млрд долларов), чтобы привлечь средства для помощи в борьбе с эпидемией.

Эпидемия коронавируса уже оказывает давление на китайскую экономику, особенно на потребление, заявили власти. Паника охватила и рынки. В понедельник биржи материкового Китая обвалились более чем на 8%.

ВСЕ СИЛЫ – НА РЫНОК РЕПО

Коронавирус стал тем самым "черным лебедем", который смешал все карты не только китайской экономике, но и многим другим странам, активно сотрудничающим с Китаем, объясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В Плеханова Екатерина Новикова. В связи с этим реакция рынков не замедлила себя долго ждать.

О том же говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов и добавляет: "Вполне логично, что на фоне экономического и финансового стресса, вызванного эпидемией коронавируса, Народный банк Китая старается поддержать финансовую систему массированным вливанием ликвидности". По его словам, вливание происходит, в основном, в операции РЕПО, объем которых повысили до предельного максимума. Кроме того, были снижены ставки и запрещены короткие продажи на рынке акций.

"Как показывает предыдущий опыт, такие меры дают временный эффект: рынки акций и облигаций перестают паниковать, трейдеры и инвесторы успокаиваются. Однако, если фундаментально обстановка не улучшится, продолжится распространение эпидемии и экономический карантин, то даже такими вливаниями удержать стабильность на финансовом рынке не получится", — убежден эксперт. Граница на замке. Бизнес Дальнего Востока пострадает от сокращения связей с Китаем

БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ОБОЙДЕТСЯ

Сложившаяся ситуация лишь указывает на то, что любое планирование со стороны правительств теряет всякий смысл в случае непредвиденных обстоятельств, неподвластных человеку, считает Новикова. На данный момент Китай пытается с помощью финансовых инструментов каким-то образом регулировать рынок, но при этом, по ее словам, становится понятно, что различным секторам экономики Китая нанесен значительный ущерб.

"Например, Россия приостанавливает поставки овощей и фруктов из Китая, что означает снижение товарооборота в агропромышленном секторе между двумя странами, а России соответственно нужно искать срочно замену китайским поставкам", — объясняет она. Другой очевидный пример – приостановка туристического потока как в Китай, так и китайцев в другие страны. Из-за этого туристический сектор, по ее словам, понесет убытки в ближайшее время.

"Таким образом, в очередной раз глобальный рынок указал на основной свой недостаток — зависимости одних стран от других", – делает вывод Новикова.