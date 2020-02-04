ЦБ Китая решил "лечить" экономику с помощью ликвидности
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Действия монетарных властей Китая, в том числе вливание ликвидности на рынок РЕПО, окажут временный эффект и не помогут китайской и мировой экономикам избежать ущерба, нанесенного эпидемией коронавируса, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.
Народный банк Китая в понедельник, 3 февраля, снизил ставки по операциям обратного РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) на 10 базисных пунктов, чтобы помочь предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за негативного влияния коронавируса.
Регулятор также осуществил вливание 1,2 триллиона юаней (около 174 млрд долларов) на свои финансовые рынки за счет операций обратного РЕПО.
Сегодня, 4 февраля, агентство Рейтер сообщило, что ЦБ Китая собирается выпустить специальные однолетние облигации объемом до 14,25 миллиарда юаней (2 млрд долларов), чтобы привлечь средства для помощи в борьбе с эпидемией.
Эпидемия коронавируса уже оказывает давление на китайскую экономику, особенно на потребление, заявили власти. Паника охватила и рынки. В понедельник биржи материкового Китая обвалились более чем на 8%.
ВСЕ СИЛЫ – НА РЫНОК РЕПО
Коронавирус стал тем самым "черным лебедем", который смешал все карты не только китайской экономике, но и многим другим странам, активно сотрудничающим с Китаем, объясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В Плеханова Екатерина Новикова. В связи с этим реакция рынков не замедлила себя долго ждать.
О том же говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов и добавляет: "Вполне логично, что на фоне экономического и финансового стресса, вызванного эпидемией коронавируса, Народный банк Китая старается поддержать финансовую систему массированным вливанием ликвидности". По его словам, вливание происходит, в основном, в операции РЕПО, объем которых повысили до предельного максимума. Кроме того, были снижены ставки и запрещены короткие продажи на рынке акций.
"Как показывает предыдущий опыт, такие меры дают временный эффект: рынки акций и облигаций перестают паниковать, трейдеры и инвесторы успокаиваются. Однако, если фундаментально обстановка не улучшится, продолжится распространение эпидемии и экономический карантин, то даже такими вливаниями удержать стабильность на финансовом рынке не получится", — убежден эксперт.
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ОБОЙДЕТСЯ
Сложившаяся ситуация лишь указывает на то, что любое планирование со стороны правительств теряет всякий смысл в случае непредвиденных обстоятельств, неподвластных человеку, считает Новикова. На данный момент Китай пытается с помощью финансовых инструментов каким-то образом регулировать рынок, но при этом, по ее словам, становится понятно, что различным секторам экономики Китая нанесен значительный ущерб.
"Например, Россия приостанавливает поставки овощей и фруктов из Китая, что означает снижение товарооборота в агропромышленном секторе между двумя странами, а России соответственно нужно искать срочно замену китайским поставкам", — объясняет она. Другой очевидный пример – приостановка туристического потока как в Китай, так и китайцев в другие страны. Из-за этого туристический сектор, по ее словам, понесет убытки в ближайшее время.
"Таким образом, в очередной раз глобальный рынок указал на основной свой недостаток — зависимости одних стран от других", – делает вывод Новикова.
https://1prime.ru/state_regulation/20200204/830891005.html