МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в январе снизился на три процентных пункта как в обрабатывающих производствах, так и в добывающих, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в январе 2020 года составил: в добывающих производствах — (-3%); в обрабатывающих производствах — (-3%)", — говорится в сообщении.

При этом в январе экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 14% и удовлетворительной – 71% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно – 11% и 74% респондентов.

В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число пессимистов на 1 процентный пункт, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 4 процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 22% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 31%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 15 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 24 процентных пункта.