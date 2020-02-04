МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2020 года вырос на 68 миллиардов рублей — до 7,841 триллиона рублей, а в долларах сократился на 1,2 миллиарда долларов, до 124,4 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина России.

По состоянию на 1 января 2020 года общий объем фонда составлял 7,773 триллиона рублей, или 125,6 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 февраля общий объем ФНБ достиг 6,9% прогнозируемого на текущий год размера ВВП России. Его ликвидные активы (средства на банковских счетах в Банке России) составили эквивалент 6,197 триллиона рублей или 98,314 миллиарда долларов, что составляет 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2020 год. После превышения объема ликвидных активов планки в 7% ВВП, Минфин по бюджетному правилу сможет инвестировать эти средства в самоокупаемые проекты, в том числе внутри России. В текущем году власти панируют инвестировать таким образом до 1 триллиона рублей.

В частности, по состоянию на 1 февраля 2020 года, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,366 миллиарда долларов, 39,058 миллиарда евро, 7,652 миллиарда фунтов стерлингов и 104,5 миллиона рублей. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 570,814 миллиарда рублей.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 206,596 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,434 миллиарда рублей размещено на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 278,992 миллиарда рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 2,3 миллиарда рублей, что эквивалентно 37,75 миллиона долларов.