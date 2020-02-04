МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Совет директоров АО "Почта России" во вторник назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании.

"Назначить на должность генерального директора АО "Почта России" М.А. Акимова сроком на 5 лет", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что трудовой договор с Акимовым будет подписан с датой начала его действия 5 февраля 2020 года.

Совет директоров "Почты России" поручил Акимову до 1 мая представить актуализированную стратегию развития компании до 2030 года, говорится в сообщении почтового оператора.

"Поручить генеральному директору АО "Почта России" М.А. Акимову представить на рассмотрение совета директоров общества актуализированную стратегию АО "Почта России" на период 2020-2030 годы в срок до 1 мая 2020 года", — отмечается в сообщении.

Стратегия развития "Почты России" до 2030 года была принята в конце 2019 года.

Совет директоров также принял решение освободить от должности генерального директора АО "Почта России" Николая Подгузова, который возглавлял компанию с июля 2017 года. Ранее источники РИА Новости сообщали, что Подгузов станет первым заместителем гендиректора компании, его должен будет назначить на эту должность Акимов.