МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с решением.

"Апелляционный орган ВТО частично пересмотрел решение панели арбитров по поводу иска Украины к России о мерах по импорту железнодорожного оборудования, по двум пунктам выразив согласие с Украиной и отклонив доводы России", — сообщил он.

Иск Украины к РФ был подан в октябре 2015 года и касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов (спор DS499). Суть исковых требований в том, что с 2013 года Россия, по мнению украинской стороны, необоснованно ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих.

Выводы арбитров были опубликованы 30 июля 2018 года. Третейская группа полностью согласилась с позицией российской стороны и признала отсутствие систематического ограничения импорта украинского оборудования со стороны России. В августе 2018 года Украина подала апелляцию на решение ВТО.