КИЕВ, 4 фев — ПРАЙМ. Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3% по сравнению с 3,4% в 2018 году, сообщается "Обзоре экономической активности 2019", опубликованном на сайте минэкономики во вторник.

В конце января Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 3,3% с 3,5%.

"По результатам года экономическая активность сохранялась на достаточно высоком уровне — темпы роста ВВП оценен в 3,3%, что почти совпадает с показателем 2018 года. В то же время, изменились драйверы этого роста", — говорится в обзоре.

Верховная рада Украины приняла госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне 5,5%, рост экономики, как прогнозируется, составит 3,7%.